جوايدو يدعو لتجدد المظاهرات في فنزويلا وسط انتقادات من ترامب لمادورو

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دعا خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا اليوم الأربعاء، إلى تجديد الاحتجاجات ضد الحكومة، في الوقت الذي صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتقاداته للرئيس نيكولاس مادورو.

ودعا جوايدو لتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد السبت المقبل للمطالبة باستقالة مادورو. وقال: "النظام على وشك الانهيار".

ودعا الجيش أيضًا الوقوف إلى جانب المعارضة. وقال: "أيها الجنود، أدوا واجبكم. لا نريد تمردا، نريد انتخابات حرة".

وفي ذات الوقت، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مادورو، قائلا "كل شيء محطم" في فنزويلا، مشيرا إلى الانخفاض الحاد في صادرات النفط وانقطاع الكهرباء والمياه.

وقال ترامب عن حكومة مادورو: "يقع عليهم ضغط كبير في الوقت الحالي... بخلاف الضغط العسكري، لا يمكنكم تحمل المزيد من الضغط"، مضيفًا أن ما كان يحدث يعد "مأساة". وكرر تصريحه بأن جميع الخيارات مطروحة فيما يتعلق بفنزويلا.

وطالب ترامب اليوم القوات الروسية بـ"الخروج" من فنزويلا، في الوقت الذي شن فيه هجوما على موسكو بسبب نشرها قوات في البلاد.

ولدى سؤاله في البيت الأبيض عن أنواع التعقيدات التي أحدثها التدخل الروسي قال ترامب: "يتعين على روسيا الخروج".

وأضاف ترامب في البيت الأبيض وهو يجلس بجوار فابيانا روساليس زوجة جوايدو: "ما يحدث هناك أمر لا يمكن فهمه لكل من يرى... تلقينا تقارير مفزعة".

وقالت روساليس إن أزمة الطاقة والنقص الحاد في الغذاء يتسببان في وفاة الأطفال وكبار السن.

وأضافت عبر مترجم جالس بجانب الرئيس الأمريكي "فنزويلا تمر بأزمة فظيعة".

كما اتهمت حكومة كاراكاس باعتقال ومضايقة أشخاص من عائلتها الممتدة كوسيلة للانتقام من زوجها.