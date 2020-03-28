روسيا تعلن إغلاق حدودها البرية بدءا من الاثنين لمكافحة تفشي كورونا

أعلنت الحكومة الروسية، السبت، استعدادها لفرض تعليق مؤقت على عبور حدودها برا للسيارات والقطارات بداية من الاثنين المقبل، وذلك ضمن إجراءات موسكو لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الحكومة في بيان -نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أن وزارة النقل الروسية بالتعاون مع وكالة الأمن الفيدرالية وهيئة الجمارك الفيدرالية وهيئة حماية المستهلك، سيعملون على تقييد العبور بالسيارات أو القطارات أو سيرا على الأقدام أو عبر الأنهار في عدة نقاط تمركز على طول الحدود الروسية، وكذلك على الجزء البري للحدود بين روسيا وبيلاروسيا.