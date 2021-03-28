نشوب حريق بمخبز بلدي في الدقهلية

شب حريق هائل بمخبز بلدي مدعم بقرية "كوم بني ميراس" مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتهمت النيران محتويات المخبز بالكامل و٤ جوالات دقيق.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخبز بلدي مدعم كائن بقرية " كوم بنی میراس" دائرة المركز، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز بالطابق الأرضي بمساحة (۹۰ متر تقريبا) بعقار مكون من ثلاثة طوابق على ملك المدعو "محب إسماعيل البسطويسي" ۷۰ سنة، تاجر، ومقيم بذات القرية، ونجم عن ذلك احتراق محتويات المخبز و4 شكائر دقيق، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المخبز علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الخاصة بالمخبز، وأضاف بأنه انتهى من توزيع حصة اليوم، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تم التنسيق وإدارة تموين مركز المنصورة وتم إسناد حصة المخبز لمخبز آخر بذات القرية لتلبية احتياجاتها لحين إعادة تشغيل المخبز، ولا يوجد أي تأثير سلبي على حصة المواطن من الخبز تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۳۱۸۹ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.