اليابان: الحرب الروسية غير المقبولة على أوكرانيا أعادت الحاجة لإصلاح مجلس الأمن

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إنّ حرب روسيا التي وصفها بـ"غير المقبولة تماما" على أوكرانيا أعادت التأكيد على الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف خلال لقاء افتراضي مع نظرائه في اجتماعات "مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية، وفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أنّ المجتمع الدولي بحاجة إلى معالجة الوضع بطريقة منسقة.

وتابع: "عدوان موسكو هو تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن بالقوة (..) ويشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهز أسس النظام الدولي".

وشدد هاياشي على أهمية إنشاء نظام دولي حر ومفتوح قائم على القواعد، في ظل رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، فضلاً عن أهمية العدالة والشفافية في تمويل التنمية، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا تعليق محادثات السلام مع اليابان بشأن "جزر الكوريل" وجميع المشاريع ذات الصلة، رداً على العقوبات التي فرضتها طوكيو ضد موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن موقف اليابان "غير الودّي بشكل واضح"، والذي يسعى إلى الإضرار بمصالح روسيا، يجعل "من المستحيل التوقيع على وثيقة أساسية بشأن العلاقات الثنائية".

وانضمت اليابان في وقت سابق، إلى العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، بعد إعلان الأخيرة التدخل العسكري في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.