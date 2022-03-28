وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان هاتفياً الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مساء اليوم الإثنين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان وبلينكن "بحثا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

كما بحث الوزيران "تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت "واس" أن بن فرحان وبلينكن تطرقا إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين في المنطقة والعالم.

يأتي الاتصال بين وزيري الخارجية السعودي والأمريكي اليوم عقب المباحثات التي أجراها بلينكن أمس الأحد مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في صحراء النقب.

كما يأتي الاتصال عقب هجمات شنها الحوثيون مؤخرا على أهداف في السعودية ، أدانها بلينكن.