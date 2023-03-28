كييف: صد عدة هجمات بطائرات مسيرة روسية

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ذكرت تقارير عسكرية أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد صدت عدة هجمات روسية بطائرات مسيرة خلال الليل.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إنه تم إسقاط 14 من 15 طائرة مسيرة، إيرانية الصنع طراز شاهد -136 كاميكازي، أطلقتها روسيا.

وحذرت الهيئة من أن خطر شن ضربات صاروخية وجوية جديدة في أنحاء البلاد لا يزال مرتفعا.

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في العاصمة، واندلاع حريق بأحد المتاجر، دون إصابات.

واتهم مدير مكتب الرئيس الأوكراني آندريه يرماك روسيا بـ"الإرهاب ضد البنية التحتية المدنية"، عقب الهجمات الجديدة بطائرات مسيرة، مضيفا أن الهجمات "لن تفلح".

وفي منطقة سومي، قصفت القوات الجوية الروسية بلدة بيلوبيلا، مما أسفر عن تضرر مبان وخط أنابيب غاز وإصابة شخص.

كما أعلن الجيش الأوكراني صد أكثر من 60 هجوما بريا روسيا خلال 24 ساعة.

وأضاف تقرير للجيش الأوكراني أن التركيز كان بشكل أساسي على مدينة باخموت ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك.