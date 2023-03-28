أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 171 ألفا و730 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 171 ألفا و730 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و602 دبابة و6 آلاف و966 من المركبات المدرعة و2653 من النظم المدفعية و525 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و277 من أنظمة الدفاع الجوي و305 من الطائرات المقاتلة و291 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و502 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز".



من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة (خيرسون) أولكسندر بروكودين، إن الجيش الروسي قصف المنطقة 60 مرة على مدار أمس؛ مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.



وأضاف بروكودين -في بيان- أن منطقة خيرسون أصبحت اليوم تحت نيران الطائرات والمدفعية الروسية، حيث سقطت 29 قذيفة على أحياء سكنية ومنازل خاصة ومجمعات سكنية وأراض ومباني مؤسسة تعليمية، مضيفا "أن السلطات المحلية أجلت 116 شخصا آخرين من مناطق تم تحريرها من قبضة الروس".



وكانت روسيا قد بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: "لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا" بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة، والتي قال أمينها العام أنطونيو جوتيرش إن "الضم يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولي".