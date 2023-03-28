الاتحاد الأوروبي: التخلص التدريجي من معظم سيارات محركات الاحتراق الداخلي بدءا من 2035

أعلنت وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش، أن وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خطة مثيرة للجدل لتسجيل المركبات وسيارات الفان الجديد ذات محركات الاحتراق الداخلي فقط إذا كانت تستخدم الوقود المحايد للبيئة، وذلك ابتداء من عام 2035.

وكان قد تم إرجاء القرار عدة أسابيع عقب أن أعرب وزير النقل الألماني فولكر فيسينج عن معارضته في اللحظة الأخيرة لمشروع قانون، كان من شأنه حظر تسجيل جميع السيارات والمركبات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وبعد ذلك، توصلت بروكسل وبرلين لتسوية، بموجبها يمكن تسجيل المركبات الجديدة التي تعمل بمثل هذا المحرك في الاتحاد الأوروبي بعد 2035، إذا كانت تستخدم الوقود المحايد للبيئة.

ويمكن للبرلمان الأوروبي الاعتراض على اتفاق اليوم خلال الأسابيع المقبلة.