قُتل شخصان وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادثة طعن بمركز إسلامي بمدينة لشبونة البرتغالية.



وقالت الشرطة في بيان، إنها أطلقت النار على رجل يشتبه في طعنه شخصين حتى الموت في مركز للمسلمين بمدينة لشبونة، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.



ولفت البيان إلى استدعاء الشرطة إلى المركز الإسلامي حيث واجهت مشتبها به مسلحا بسكين كبيرة.



وذكر أن رجال الشرطة أمروه بالاستسلام لكنه تقدم نحوهم فتم تحييده، وفق الوكالة.



وحسب البيان، تم نقل المشتبه به إلى مستشفى لشبونة لتلقي العلاج.



وذكر أن الحادثة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، دون ذكر المزيد من التفاصيل بشأن سبب الحادثة ولا هوية المشتبه به أو الضحايا.