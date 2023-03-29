الرئيس الباكستاني يدعو لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع طاجيكستان

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دعا الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الثلاثاء إلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع طاجيكستان.

وذكر أنه يجب اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع طاجيكستان من أجل التنمية المشتركة للدولتين الشقيقتين، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" للأنباء.

وصرح الرئيس علوي بهذا في حديثه إلى السفير الباكستاني المكلف لدى طاجيكستان محمد سعيد سروار.

وذكر أن باكستان لها روابط تاريخية وثقافية عميقة بطاجيكستان وترغب في إبرام اتفاقات معززة وقائمة على النتائج ومستدامة مع جميع دول وسط آسيا بموجب سياسة "رؤية آسيا الوسطى" الخاصة بها.

وشدد على أن باكستان ما زالت ملتزمة بتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية وروابط الطاقة مع آسيا الوسطى، وأن مشروع "كاسا- 1000" للطاقة مكون مهم من هذه الاستراتيجية، حسبما ذكر المتحدث الصحفي باسم الرئيس في بيان صحفي.