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رئيس وزراء العراق وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيًا القضايا الإقليمية والدولية

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 1:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 1:44 ص

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مواصلة التعاون المتبادل بمختلف المجالات.
وقال مكتب السوداني، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الاثنين، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد العهد السعودي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أيضًا على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية.

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