إيهاب زنجا مديرا للتخطيط بالإسماعيلي

وافق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، على تعيين إيهاب زنجا حارس مرمى الفريق السابق، في منصب مدير التخطيط والاستثمار بالنادي.

جاء ذلك بعد طلب حمزة الجمل المدير الفني للدراويش الذي أثنى على خبرات زنجا في المجال الرياضي، حيث يمتلك سيرة ذاتية كبيرة وخبرات فنية على الصعيد الاستثماري والخططي.

وتولى زنجا منصب مدير اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأمريكي لتطوير منظومة كرة القدم هناك، كما يعد أول مدرب عربي يتولى مهمة تدريب المنتخب العسكري الأمريكي.

وكان إيهاب زنجا قد تولى العديد من المناصب في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل رئاسة لاجاسي الأمريكي، بالإضافة إلى منصب مدرب تشيفاز يو إس إيه السابق بدوري المحترفين، ومدير قطاع المدربين لأكثر من نادٍ أمريكي، آخرها نادي كاليفورنيا.

ولعب زنجا في صفوف الإسماعيلي وحصل معه على بطولة كأس مصر عام 1997، بالإضافة إلى المقاولون العرب الذي حصل معه أيضًا على بطولة الكأس عام 1990.

ولعب أيضًا في صفوف الألمونيوم، ومزارع دينا الذي انتقل منه إلى صفوف الدراويش.