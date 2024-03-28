جددت دار الإفتاء المصرية، يوم الأربعاء، التذكير بطريقة حساب قيمة زكاة عيد الفطر للعام الحالى بحد أدنى 35 جنيها، بزيادة عن الحد الادني بقليل.

وكشفت الدار أنه تم حساب القيمة المالية للزكاة بحسب سعر أردب القمح، وهي طريقة مذكورة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في زكاة الفطر.

وأوضحت الإفتاء أن سعر أردب القمح الذي يساوي 150 كيلو من أحسن الأنواع، بلغ هذا العام 2000 جنيه مصري.

وأضافت الدار أنه يمكن الزيادة لما فوق 35 جنيها ولكن ليس تحتها.

* لمن نعطى زكاة الفطر؟

تخرج زكاة الفطر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمرلفةةقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل، طبقا لقوله تعالى في سورة التوبة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

* ما موعد إخراج زكاة الفطر؟

من الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها لما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

وبحسب قول العلماء، يجوز إخراج زكاة الفطر منذ اليوم الأول لرمضان وحتى ليلة العيد، ولكن يستحب ان يكون أول وقت لإخراج الذكاة هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين يوما واحيانا ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.

حيث ورد عن ابن عمر عُمَرَ رضي الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ).

* زيادة طردية.. ما قيمة زكاة الفطر للأعوام السابقة؟

في العام الماضي 2023 حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر بقيمة 30 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وفي عام 2022 الموافق 1443 هجريا حدَّد فضيلته قيمةَ زكاة الفطر بـ15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

في عام 2021 أعلنت الإفتاء عن قيمة زكاة الفطر نقدا، موضحة أنها تبلغ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وبما يعادل قيمة 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد.

وفي عام 2020 حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر بما لا يقل عن 15 جنيهًا أيضا عن الفرد الواحد، وقال فصيلة المفتي إنها تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث

ويقدر مجمع البحوث الإسلامية قيمة الزكاة وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا وهو القمح، و يجرى اختيار القمح وسعره في الزكاة لأنه غالب قوت أهل مصر.