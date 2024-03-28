الإصابة تنهي موسم الجزائري بن سبعيني مع دورتموند

كشف إيدن تيرزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، حجم إصابة المدافع الجزائري رامي بن سبعيني، التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده وبوليفيا.

وكان بن سبعيني قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة الجزائر وبوليفيا في فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، قبل أن يغيب عن المباراة الثانية لمنتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا.

وقال تيرزيتش في تصريحات تليفزيونية: «بن سبعيني تعرض للإصابة في الرباط الداخلي للركبة مع منتخب الجزائر».

وأتم: «من غير المرجح أن يتمكن بن سبعيني من اللعب مرة أخرى مع الفريق هذا الموسم».