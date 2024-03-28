من بين 35 مسلسلا تتنافس في ماراثون دراما رمضان 2024، هناك 9 منها على الأقل، اقتبس صناعها أحداثها من أفلام سينمائية، سواء مصرية أو أجنبية، وأصبح الشغل الشاغل لدى جمهور الشاشة الصغيرة، خاصة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اكتشاف المسلسلات التي بنت نجاحها من ميراث الأفلام السينمائية، ومدى التشابه بين العملين.

الملفت أن هناك من سهل المأمورية على المتلقي بالإعلان بشكل واضح وصريح أن المسلسل مقتبس من فيلم، وهناك من ترك الباب مفتوحا لذكاء الجمهور.

- "كامل العدد" يعيش قصص "عالم عيال عيال"

منذ اللحظة الأولى لعرض الموسم الأول من مسلسل "كامل العدد" وأعلن مخرجه، خالد الحلفاوي، اقتباس فكرته من فيلم "عالم عيال عيال"، الذي أنتج عام 1976، ولعب بطولته الفنان رشدي أباظة، والفنانة سميرة أحمد.

وحرص الحلفاوي أن يكتب إهداءً لصناع الفيلم في إحدى حلقات الجزء الأول، وعلق خالد حينها أنه الجمهور ليس ساذجا، وسيربط سريعا بين أحداث الفيلم والمسلسل، وعليه فهو اختار أن يكون صريحا، ويعترف أن قصة المسلسل بالفعل مستلهمة من قصة الفيلم، وهذا أمرا ليس جديدا، فكثير من الأعمال تم اقتباس فكرتها من أعمال أخرى.

وتتدور فكرة المسلسل والفيلم حول رجل وامرأة كل واحد منهما لديه عدد كبير من الأطفال من زيجات سابقة، ثم يلتقيان ويقعان في حب بعضهما البعض، ويقرران الزواج، ليعيشوا جميعا تحت سقف بيت واحد، وسط العديد من المشاكل والأزمات بين الأطفال خاصة، قبل أن ينجح الزوج والزوجة أن يلموا شمل الأسرة، ويشعر الجميع أنهم أسرة واحدة.

وتكون المفاجأة حينما تقرر الزوجة الإنجاب من زوجها رغم أن لديهم عدد كبير من الأطفال، وهي الحدوتة التي قام عليها الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" الذي تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين، منهم إسعاد يونس، ميمي جمال، سمر علام، وعمرو جمال.

- إمبراطورية ميم.. الأصل روائي

أما صناع مسلسل "إمبراطورية ميم" فقد حرصوا منذ البداية على التأكيد أن عملهم ماخوذا عن القصة الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وليس عن الفيلم الذي حمل نفس الاسم، وتم إنتاجه عام 1972، ولعبت بطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

وفي تصريحات صحفية استشهد مخرج مسلسل "إمبراطورية ميم" بأن بطل مسلسله رجل، في حين أن بطلة الفيلم امرأة، وقال إن الرواية الأصلية كان بطلها رجل، لكن حينما اختارت سيدة الشاشة العربية تقديم الرواية في فيلم سينمائي، اختارت تغيير البطل من رجل لإمرأة حتى تتناسب معها، لكن أسرة المسلسل تعاملوا مع الرواية الأصلية دون الالتفات للفيلم.

كما تم استحداث بعض الشخصيات والأحداث بالمسلسل ليست لها وجود بالفيلم، منها شخصية شقيقة البطل، والتي لعبت دورها الفنانة نشوى مصطفى، وأزمة الضغط الذي يتعرض لها الأب كي يبيع فيلته.

يذكر أن مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، والطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

- رؤية جديدة لـ"جري الوحوش" بعد مرور 37 عاما

وبشكل بديهي أعلن صناع مسلسل "جري الوحوش" أن مسلسلهم ما هو إلا رؤية جديدة ومعاصرة للفيلم الذي كتبه الراحل محمود أبوزيد قبل 37 عاما ولعب بطولته كل من نور الشريف، ومحمود عبدالعزيز، وحسين فهمي، والذي يأتي ضمن مجموعة أفلامه التي تحولت لمسلسل مثل "الكيف، والعار" أما مسلسل "جري الوحوش" فهو من بطولة نضال الشافعي، ومحمود حجازي، وإدوارد، ومحمد عز، وفادية عبدالغني، وحسني شتا، وصلاح عبدالله، وإلهام وجدي، ومروة الأزلي، وعايدة رياض، وسميرة صدقي، سيناريو وحوار أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

- أشغال شقة يقدم تيمة صباح الخير يا زوجتي العزيزة

رغم عدم إعلان صناع مسلسل "أشغال شقة" أن العمل مأخوذ عن فيلم "صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، الذي أنتج عام 1969، ولعب بطولته كلا من نيللي، وصلاح ذو الفقار، لكن لم يكن أحد بحاجة لهذا الإعلان، مع التطابق الكبير في فكرة العملين، حول زوجين حديثي الزواج يرزقان بطفل في الفيلم، وبتوأم بالمسلسل، يجدان صعوبة في التعامل مع المولود الجديد، كما يجدان صعوبة في إيجاد وقت نظرا لأن الزوجان يعملان، فمن هنا تنشأ فكرة الاستعانة بشغالة تساعدهم، ويخوضان مغامرة طويلة وكوميدية مع "الشغالات".

ومؤخرا اعترف بطل "أشغال شقة" في تصريحات له عقب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، الذي تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، أن العمل هو نفس تيمة الفيلم، وقال إنه أمر عادي أن يتم إعادة تقديم تيمات أفلام في أعمال مختلفة.

مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

"العتاولة" يسير على درب "المشبوه"

مع تصاعد أحداث مسلسل "العتاولة" الذي يلعب بطولته الفنانين أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، وتزاد المقارنات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين فيلم "المشبوه" إنتاج عام 1981، والذي لعب بطولته الفنانين عادل إمام، وسعاد حسني، وسعيد صالح، وانتشرت فيديوهات توضح المشاهد والمواقف المتشابهة بين العملين، منها أن البطلين شقيقان يمارسان مهنة السطو على الشقق لسرقتها، وأن البطل وجد حبيبته في بيت كان يسرقه، ثم خاض رحلة للبحث عنها كما حدث بالفيلم، وحينما وجدها ارتبط معها بقصة حب، وتزوجها، وتعاهدا على بدء حياة شريفة بعيدة عن السرقة، في ظل رفض الشقيق الذي يحاول أن يعيد شقيقه للسرقة مرة أخرى.

ومشهد السجن، حيث زج أحد أفراد العصابة ببطل العمل بالسجن، فما كان منه إلا أن يلقنه علقة حتى يتراجع عن أقواله، ومواقف أخرى كثيرة، دفعت الجمهور للربط بين الفيلم والمسلسل مع عرض كل حلقة من حلقاته.

يذكر أن مسلسل "العتاولة" من تأليف هشام هلال، ومن إخراج خالد موسى، وبطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، ومحمد التاجي.

"صيد العقارب" في "عصر القوة"

ومنذ لحظة الإعلان عن مشروع مسلسل "صيد العقارب" وانتشرت أقاويل تؤكد أن المسلسل مستوحي من فيلم "عصر القوة" إنتاج عام 1991، وبطولة نادية الجندي، التي لمحت في أكثر من لقاء سابق عن رغبة بطلة صيد العقارب، غادة عبدالرازق، في تقليدها، خاصة أنه سبق ولعبت بطولة مسلسل مأخوذ عن فيلم لها وهو "الباطنية".

لكن من جانبه حاول مؤلف العمل باهر دويدار أن ينفي صحة هذه الأخبار، مؤكدا أن مسلسله ليس مستوحي من أي عمل آخر، وأنه لم يشاهد فيلم "عصر القوة" من قبل، ولكن مع عرض الحلقات بدأ البعض يربط بين أحداث المسلسل والفيلم، مؤكدين أن عائلة الأدهم والمرسي في فيلم "عصر القوة" هما نفس عائلة الغول وضرغام في مسلسل صيد العقارب، وأن غادة عبدالرازق تلعب دور أمينة الذي سبق ولعبته نادية الجندي بالفيلم، وأن دور أحمد ماهر بالمسلسل هو نفس دور عبدالله غيث بالفيلم، وكذلك رياض الخولي الذي يلعب دور محمود حميدة الذي قدمه بالفيلم.

وتدور أحداث العملين حول عائلتين يدور بينهما صراعا بسبب مقتل أحد أبناء عائلة على يد أحد أبناء العائلة الأخرى.

مسلسل "صيد العقارب" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، وريم المصري.

- "شادر السمك" يطارد "المعلم"

ولأن بيئة الأحداث واحدة وهي "شادر السمك" كان طبيعيا أن يواجه فريق عمل مسلسل "المعلم" تهمة السطو على فكرة فيلم "شادر السمك" إنتاج 1986 بطولة أحمد زكي، ونبيلة عبيد، خاصة أن فكرة الصراع بين بائع سمك صغير وبين التجار الكبار في الشادر موجودة بالمسلسل، رغم اختلاف أن البائع بالمسلسل هو ابن لتاجر سمك كبير، تم الإيقاع به في تهمة لم يرتكبها، وسرقة كل أمواله، ليقرر ابنه أن ينتقم لأبيه من التجار الذين تحالفوا ضد والده للإطاحة به خارج الشادر.

وهو الاختلاف الذي كان مبررا كافيا من وجهة نظر بطل المسلسل، الفنان مصطفى شعبان، كي ينفي أن قصة المسلسل مستلهمة من الفيلم، حيث قال في تصريحات له "أحمد زكي بدأ من الصفر، ولكن في المسلسل بطل العمل غني ومش بادئ من الصفر".

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

- مسلسلات مستلهمة من أفلام أجنبية

وشهد موسم دراما رمضان هذا العام وجود أكثر من مسلسل مأخوذ عن قصص أفلام أجنبيه، منها مسلسل "بابا جه" الذي لعب بطولته الفنان أكرم حسني، وحقق نجاحا كبير في النصف الأول من شهر رمضان، وهو مأخوذ عن الفيلم الكوري "أب للإيجار"، وهو ما أكده وائل حمدي كاتب سيناريو وحوار المسلسل في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، ومسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذي لعب على أكثر من تيمة لفيلم أمريكي، حيث يتعرض بطلي العمل لظاهرة كونية غريبة فيحدث تبادل في الشخصيات، فيصبح الابن في صورة الأب، والصديق في جسد صديقه.