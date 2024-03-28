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الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأمريكي ديكسون لتدعيم فريق السلة

محمد عاطف
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 6:03 م | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 6:03 م

أعلن نادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع المحترف الأمريكي مايكل ديكسون؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة في الفترة القادمة.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي، اليوم الخميس: «أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي "مايكل ديكسون" للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة».

ويبلغ ديكسون من العمر - 33 عاما - وسبق له اللعب بالدوري التركي واليوناني والروسي.

وسبق لـ ديكسون اللعب في صفوف زعيم الثغر، وحصد البطولة العربية مع الفريق بالمغرب في موسم 2019 - 2020.


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