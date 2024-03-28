الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأمريكي ديكسون لتدعيم فريق السلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع المحترف الأمريكي مايكل ديكسون؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة في الفترة القادمة.
وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي، اليوم الخميس: «أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الأمريكي "مايكل ديكسون" للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة».
ويبلغ ديكسون من العمر - 33 عاما - وسبق له اللعب بالدوري التركي واليوناني والروسي.
وسبق لـ ديكسون اللعب في صفوف زعيم الثغر، وحصد البطولة العربية مع الفريق بالمغرب في موسم 2019 - 2020.