الكرملين: روسيا ليست طرفا في المشاورات بشأن أوكرانيا التي أعلن عنها شولتس

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الجانب الروسي لا يشارك في المشاورات بشأن التسوية الأوكرانية على مستوى المستشارين الأمنيين، التي تحدث عنها المستشار الألماني أولاف شولتس مؤخرا.

وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا، لا يوجد مستشارون روس"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال شولتس، في مقابلة مع صحيفة "ميركيشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الخميس، ردا على سؤال حول إجراء أي محادثات محتملة بشأن أوكرانيا، إن عددا من الدول بما في ذلك أوكرانيا، "تناقش حاليا على مستوى المستشارين الأمنيين السبل الممكنة لعملية السلام".

وأضاف شولتس: "ولكن اسمحوا لي أن أوضح أمرا واحدا: السلام ممكن في أي وقت. يحتاج بوتين فقط إلى وقف حملته الهمجية وسحب قواته".

وقال شولتس: "لقد كانت هناك دائما مبادرات للوساطة. على سبيل المثال تفاوضت روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر مع بعضهما البعض بعد اندلاع الحرب مباشرة. وفشلت المحادثات في ذلك الوقت لأن روسيا استخدمتها فقط كذريعة لتحريك قواتها على نحو متزامن إلى الشرق لشن هجوم كبير. ثم وقعت مذابح بوتشا وإيربين، وهي جرائم لا تصدق ضد حقوق الإنسان ارتكبتها القوات المسلحة الروسية ضد السكان المدنيين. وهذا ما نزع أي أساس لإجراء محادثات".

وأشار شولتس، إلى أن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت في ديسمبر 2022.

وقال: "قبل ذلك كنا نتحدث مع بعضنا البعض كثيرا.. قبل أيام قليلة من الحرب تحدثنا شخصيا بشكل مطول في موسكو.. هل تتذكر الطاولة الطويلة التي اضطررت للجلوس عليها معه لأنه كان قلقا بشأن كورونا؟ تحدثنا حينذاك لأكثر من أربع ساعات".

وقال شولتس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المخابرات الألمانية قد علمت بخطط الهجوم في موسكو التي حذر الأمريكيون روسيا منها: "لا، ولكن ربما كانت لدى الاستخبارات الأمريكية معلومات. من ضمن سياسة الحكومة الأمريكية تحذير الدول الأخرى عندما تتلقى مثل هذه المعلومات. حتى أنهم أصدروا تحذيرا علنيا. ومن المؤسف أن هذا الهجوم الإرهابي المفزع حدث رغم ذلك".