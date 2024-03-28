تعليم القاهرة: تشكيل فرق دعم فني لمراجعة عدد من المدارس قبل استقبال لجنة التقييم بهيئة ضمان الجودة

شكلت إدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والإدارات التعليمية، فرق الدعم الفني والمراجعة الداخلية، لعدد من مدارس القاهرة استعدادا لاستقبال لجنة التقييم التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقالت المديرية، إن الإدارة زارت مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض إدارة الشرابية التعليمية ومدرسة النصر إدارة باب الشعرية التعليمية ومدرسة مصر الذكية إدارة مصر القديمة التعليمية ومدرسة أسماء بنت أبي بكر إدارة السلام التعليمية ومدرسة سنان إدارة الزيتون التعليمية.

وتشمل معايير الاعتماد والجودة القدرة المؤسسية "الرؤية والرسالة – القيادة والحوكمة – الموارد البشرية والمادية – المشاركة المجتمعية – ضمان الجودة والمساءلة" والفاعلية التعليمية "المتعلم – المعلم – المنهج – المناخ التربوى" وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة "نسبة الـ65%" في جميع المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية.

ويشجع الاعتماد المدرسي المدارس على إجراء التقويم الذاتي والتخطيط العلمي من أجل تحسين جميع عناصر العملية التعليمية بشكل منتظم ومستمر وذلك من خلال القيام بمراجعة داخلية تحت إشراف إدارة قياس الجودة ثم إرسال خطاب للهيئة القومية لضمان جودة التعليم لتقوم بدورها بعمل مراجعة خارجية للمدرسة ومنحها الشهادة من عدمه وإذا تم منح المدرسة شهادة الإعتماد فإنها تخضع للمراجعة الدورية من قبل إدارة الجودة للتأكد من استمرارية التحسين المدرسى.