سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقى قطاع الأمن العام القبض على مزارع هارب من 48 سنة حبس بالشرقية وربة منزل مطلوبة في 3 قضايا مباني وغرمات 6 ملايين جنيه في الجيزة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن:

ضبط مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية- مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 48 سنة في 68 قضية (تبديد، إيصال أمانة).

وفي الجيزة ضبط ربة منزل- مطلوب التنفيذ عليها فى 3 قضايا (مباني) وغرامات مالية أكثر من 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.