 ضبط هارب من 48 سنة حبس بالشرقية.. وربة منزل مطلوبة في 3 قضايا وغرمات 6 ملايين جنيه بالجيزة - بوابة الشروق
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ضبط هارب من 48 سنة حبس بالشرقية.. وربة منزل مطلوبة في 3 قضايا وغرمات 6 ملايين جنيه بالجيزة

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 1:33 م | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 1:33 م

ألقى قطاع الأمن العام القبض على مزارع هارب من 48 سنة حبس بالشرقية وربة منزل مطلوبة في 3 قضايا مباني وغرمات 6 ملايين جنيه في الجيزة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن:
ضبط مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية- مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 48 سنة في 68 قضية (تبديد، إيصال أمانة).

وفي الجيزة ضبط ربة منزل- مطلوب التنفيذ عليها فى 3 قضايا (مباني) وغرامات مالية أكثر من 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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