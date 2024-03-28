ألقى قطاع الأمن العام القبض على مزارع هارب من 48 سنة حبس بالشرقية وربة منزل مطلوبة في 3 قضايا مباني وغرمات 6 ملايين جنيه في الجيزة.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن:
ضبط مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية- مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 48 سنة في 68 قضية (تبديد، إيصال أمانة).
وفي الجيزة ضبط ربة منزل- مطلوب التنفيذ عليها فى 3 قضايا (مباني) وغرامات مالية أكثر من 6 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.