هشام ماجد عن رفضه مشاركة تفاصيل حياته الخاصة: أنا ببيع للجمهور فن

قال الفنان هشام ماجد، إن الحياة الشخصية هي ملك خاص للفنان لا ينبغي أن يشاركها مع الجميع، مشيرا إلى أن علاقته بالجمهور تقتصر على فنه وتمثيله وليس أسرار حياته الشخصية وعائلته.
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الأربعاء: «مش محتاج حد يعرف حاجة عن حياتي الشخصية؛ لأن في الآخر أنا ببيع للجمهور فن وتمثيل، ببيتي وأسرتي حياة شخصية المفترض محدش يعرفها، ميبقاش 100 مليون واحد عارفين عني كل حاجة مش حلوة».
وأشار إلى اختلاف رغبات الفنانين في مشاركة أسرار حياتهم الشخصية مع الجمهور، موضحا أن بعض الفنانين يرجحون مشاركتها بينما يفضل آخرون الاحتفاظ بخصوصيتهم.
وكشف عن بعض المعلومات عن حياته الشخصية، مثل نشأته في عائلة مكونة من أب وأم وأخ وأخت وعمله كمهندس قبل التمثيل، حيث عمل والده طبيبا وتوفي عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، بينما كانت والدته مدرسة، مضيفا أنه يشعر بغياب والده في كل خطوة من حياته لاسيما خلال لحظات النجاح.
ولفت إلى تحمل والدته المسؤولية بقوة بعد وفاة الأب حيث لم تشعرهم بأي نقص، قائلا: «عشنا حياة مستورة، لما والدي كان عايش كنا كويسين جدًا، وعندما توفى الدنيا تراجعت شوية لكن والدتي قامت بالدور لوحدها تماما، وعمرها ما حسستنا أننا ناقصنا حاجة لغاية ما كبرنا».