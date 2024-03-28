هشام ماجد عن رفضه مشاركة تفاصيل حياته الخاصة: أنا ببيع للجمهور فن

قال الفنان هشام ماجد، إن الحياة الشخصية هي ملك خاص للفنان لا ينبغي أن يشاركها مع الجميع، ‏مشيرا إلى أن علاقته بالجمهور تقتصر على فنه وتمثيله وليس أسرار حياته الشخصية وعائلته. ‏

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الأربعاء: «مش ‏محتاج حد يعرف حاجة عن حياتي الشخصية؛ لأن في الآخر أنا ببيع للجمهور فن وتمثيل، ببيتي ‏وأسرتي حياة شخصية المفترض محدش يعرفها، ميبقاش 100 مليون واحد عارفين عني كل ‏حاجة مش حلوة». ‏

وأشار إلى اختلاف رغبات الفنانين في مشاركة أسرار حياتهم الشخصية مع الجمهور، موضحا أن ‏بعض الفنانين يرجحون مشاركتها بينما يفضل آخرون الاحتفاظ بخصوصيتهم. ‏

وكشف عن بعض المعلومات عن حياته الشخصية، مثل نشأته في عائلة مكونة من أب وأم ‏وأخ وأخت وعمله كمهندس قبل التمثيل، حيث عمل والده طبيبا وتوفي عندما كان في الثالثة عشرة من ‏عمره، بينما كانت والدته مدرسة، مضيفا أنه يشعر بغياب والده في كل خطوة من حياته لاسيما ‏خلال لحظات النجاح. ‏

ولفت إلى تحمل والدته المسؤولية بقوة بعد وفاة الأب حيث لم تشعرهم بأي نقص، قائلا: «عشنا ‏حياة مستورة، لما والدي كان عايش كنا كويسين جدًا، وعندما توفى الدنيا تراجعت شوية لكن ‏والدتي قامت بالدور لوحدها تماما، وعمرها ما حسستنا أننا ناقصنا حاجة لغاية ما كبرنا».‏