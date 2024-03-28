تحدث الفنان هشام ماجد، عن أساب انسحاب الفنان أحمد فهمي من الفريق الثلاثي الشهير الذي ‏جمعهما بالفنان هشام محمد الشهير بـ «شيكو»، موضحا أن الانفصال يعود إلى خلاف حول كتابة ‏فيلم «الرجل العناب»عقب نجاح فيلم «سمير وشهير وبهير». ‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الأربعاء، إلى اتفاق ‏الفريق في بادئ الأمر على كتابة الفنان أحمد فهمي سيناريو «الرجل العناب»، لافتا أن الأخير ‏قرر الانسحاب بسبب بعض الاعتراضات التي أرادا الثنائي تعديلها في السيناريو والتي أعتربها ‏‏«فهمي» عدم تقدير لجهوده. ‏

وعبر عن رغبته في العودة للعمل مع الثنائي أحمد فهمي وشيكو في عمل مشترك، لكنه استدرك ‏قائلا: «نرجع نشتغل 3 مع بعض على طول ده مش هيحصل ثاني أبدًا، علشان كل واحد نجح ‏لوحده، ممكن نقدم فيلم حلو لكن مش مشروع». ‏

وكشف عن رفض شيكو احتراف التمثيل في البداية حيث كان يرغب في الاستمرار في عمله ‏كمهندس، موضحا أنه بمرور الوقت ازداد شغفه وقناعته بالتمثيل. ‏

وأضاف أن المنتج محمد حفظي أول من منحهم الفرصة الأولى قبل فيلم «ورقة شفرة» حيث أنتج ‏برنامج «فيش وتشبيه» لافتا إلى تقاضيه مع الفنان أحمد فهمي أجر 800 جنيه نظير كتابة ‏السيناريو و 300 جنيه عن التمثيل في الحلقة الواحدة. ‏

وأكد أن نجاح فيلم «ورقة شفرة» كان مفاجأة غير متوقعة للثلاثي، لا سيما وأن كل منهم كان ‏يعمل في مجال مختلف قبل الفيلم، مشيرا إلى أنهم كانوا يصنعون أفلاما قصيرة بكاميرا فيديو ‏بطريقة الهواة قبل احتراف التمثيل.‏