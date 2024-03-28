تحدث الفنان هشام ماجد، عن أساب انسحاب الفنان أحمد فهمي من الفريق الثلاثي الشهير الذي جمعهما بالفنان هشام محمد الشهير بـ «شيكو»، موضحا أن الانفصال يعود إلى خلاف حول كتابة فيلم «الرجل العناب»عقب نجاح فيلم «سمير وشهير وبهير».
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الأربعاء، إلى اتفاق الفريق في بادئ الأمر على كتابة الفنان أحمد فهمي سيناريو «الرجل العناب»، لافتا أن الأخير قرر الانسحاب بسبب بعض الاعتراضات التي أرادا الثنائي تعديلها في السيناريو والتي أعتربها «فهمي» عدم تقدير لجهوده.
وعبر عن رغبته في العودة للعمل مع الثنائي أحمد فهمي وشيكو في عمل مشترك، لكنه استدرك قائلا: «نرجع نشتغل 3 مع بعض على طول ده مش هيحصل ثاني أبدًا، علشان كل واحد نجح لوحده، ممكن نقدم فيلم حلو لكن مش مشروع».
وكشف عن رفض شيكو احتراف التمثيل في البداية حيث كان يرغب في الاستمرار في عمله كمهندس، موضحا أنه بمرور الوقت ازداد شغفه وقناعته بالتمثيل.
وأضاف أن المنتج محمد حفظي أول من منحهم الفرصة الأولى قبل فيلم «ورقة شفرة» حيث أنتج برنامج «فيش وتشبيه» لافتا إلى تقاضيه مع الفنان أحمد فهمي أجر 800 جنيه نظير كتابة السيناريو و 300 جنيه عن التمثيل في الحلقة الواحدة.
وأكد أن نجاح فيلم «ورقة شفرة» كان مفاجأة غير متوقعة للثلاثي، لا سيما وأن كل منهم كان يعمل في مجال مختلف قبل الفيلم، مشيرا إلى أنهم كانوا يصنعون أفلاما قصيرة بكاميرا فيديو بطريقة الهواة قبل احتراف التمثيل.