بريطانيا: الركود الذي ضرب البلاد نهاية 2023 لم يكن بنفس الشدة المتوقعة

كشف مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الخميس، أن الركود الذي ضرب المملكة المتحدة في النصف الثاني من عام 2023 لم يكن بنفس الشدة المتوقعة.

وذكرت وكالة "ايه بي ميديا" البريطانية، أن الاقتصاد انكمش خلال ربعين على التوالي، مما يعني دخوله في دائرة الركود، ولكن إجمالي نسبة الانكماش خلال ستة أشهر انخفض من 0.5% إلى 0.4%.

وقالت ليز ماكوين مديرة قسم الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاء الإحصاءات المعدلة لإجمالي الناتج المحلي تظهر تسجيل نمو ربعي دون حساب المتغيرات خلال عام 2023، حيث تم تسجيل نمو محدود خلال الربع الأول وانكماش ضئيل خلال النصف الثاني من العام.

وأضافت: "الأرقام الجديدة بشأن الأسر أظهرت أن المدخرات مازالت مرتفعة، في ظل زيادة الدخل خلال الربع الأخير من العام".