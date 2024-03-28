علاء مرسي: نبيلة عبيد ونادية الجندي نجمتان لكن نجوميتهن أكبر من موهبتهن

علق الفنان علاء مرسي، على تصريحات سابقة نسبت إليه صرح فيها بأن الفنانتين نبيلة عبيد ‏ونادية الجندي والفنان أحمد حلمي «ما بيعرفوش يمثلوا».‏

وقال خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب المذاع عبر شاشة ‏‏«الحياة»، إن حديثة جاء ضمن سياق مختلف، موضحا أنه قصد أن هاتين الفنانتين نجمتان ولكن ‏‏«نجوميتهن أكبر من حجم موهبتهن»، لكنه لم يقصد القول إنهن لا يجيدون التمثيل.‏

وأوضح أن المقصود هو أن «نجوميتهن كانت أكبر من موهبتهن، وأن لديهن إدارة موهبة أكبر ‏من الموهبة نفسها».‏

وأكد أن الفنان عادل إمام هو الوحيد الذي يجمع بين الموهبة الكبيرة والنجومية هائلة، بالإضافة ‏إلى خصاله الطيبة مثل الجدعنة وطيبة القلب والاحتواء‎.‎

وحول رأيه في الفنان أحمد حلمي، أكد أنه وجهة نظره فيه مختلفة تماما، قائلا:«أحمد جاء زي ما ‏بيقال في الرجلين». ‏

وتحدث عن الفنان أحمد حلمي، قائلا أنه يتمتع بذكاء فطري واجتهاد رهيب، موجها له اللوم على ‏عدم بذل المزيد من الجهد في اختيار أعماله الأخيرة، معقبا:«أنت يا حلمي نجم أنا مش عايزك ‏مهزوز أنا متعود عليك إيرادات عالية جدًا وأفلامك كلها ناجحة مينفعش متنجحش».‏

وأوضح أنه يتوقع من حلمي باعتباره نجمًا كبيرًا أن لا يسمح لنجوميته أن تكون أكبر من عمله، ‏قائلا:« الأطفال كلهم بيحبوك، أنت ربيت ابني ومسئوليتك كبيرة في اختياراتك مينفعش نجوميتك ‏تكون أكبر من عملك».‏