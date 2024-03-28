علاء مرسي: نبيلة عبيد ونادية الجندي نجمتان لكن نجوميتهن أكبر من موهبتهن

علق الفنان علاء مرسي، على تصريحات سابقة نسبت إليه صرح فيها بأن الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي والفنان أحمد حلمي «ما بيعرفوش يمثلوا».
وقال خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب المذاع عبر شاشة «الحياة»، إن حديثة جاء ضمن سياق مختلف، موضحا أنه قصد أن هاتين الفنانتين نجمتان ولكن «نجوميتهن أكبر من حجم موهبتهن»، لكنه لم يقصد القول إنهن لا يجيدون التمثيل.
وأوضح أن المقصود هو أن «نجوميتهن كانت أكبر من موهبتهن، وأن لديهن إدارة موهبة أكبر من الموهبة نفسها».
وأكد أن الفنان عادل إمام هو الوحيد الذي يجمع بين الموهبة الكبيرة والنجومية هائلة، بالإضافة إلى خصاله الطيبة مثل الجدعنة وطيبة القلب والاحتواء.
وحول رأيه في الفنان أحمد حلمي، أكد أنه وجهة نظره فيه مختلفة تماما، قائلا:«أحمد جاء زي ما بيقال في الرجلين».
وتحدث عن الفنان أحمد حلمي، قائلا أنه يتمتع بذكاء فطري واجتهاد رهيب، موجها له اللوم على عدم بذل المزيد من الجهد في اختيار أعماله الأخيرة، معقبا:«أنت يا حلمي نجم أنا مش عايزك مهزوز أنا متعود عليك إيرادات عالية جدًا وأفلامك كلها ناجحة مينفعش متنجحش».
وأوضح أنه يتوقع من حلمي باعتباره نجمًا كبيرًا أن لا يسمح لنجوميته أن تكون أكبر من عمله، قائلا:« الأطفال كلهم بيحبوك، أنت ربيت ابني ومسئوليتك كبيرة في اختياراتك مينفعش نجوميتك تكون أكبر من عملك».