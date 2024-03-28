بلغاريا تتجه لإجراء انتخابات مبكرة بعد فشل محاولة أخيرة لتشكيل الحكومة

تتجه بلغاريا نحو إجراء سادس انتخابات عامة لها منذ عام 2021، بعد فشل محاولة أخيرة لتشكيل الحكومة، ما أدى إلى إسقاط حكومة وحدة كانت تهدف إلى وقف حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس بأنه من الممكن أن تتسبب هذه الاضطرابات في إعاقة خطة طال انتظارها لاعتماد اليورو في العام المقبل، والتي كان قد تم تأجيلها بالفعل بسبب سلسلة من الائتلافات الفاشلة والحكومات المؤقتة.

كما تسعى بلغاريا، وهي أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، إلى استكمال المفاوضات لكي تتمتع بعضوية كاملة في المنطقة الخاضعة للسفر داخل الاتحاد الأوروبي بدون الحصول على تأشيرة (شينجن).

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس البلغاري رومين راديف، بتعيين حكومة مؤقتة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات، بعد أن فشلت محاولة ثالثة وأخيرة لتشكيل الحكومة، اليوم الخميس.