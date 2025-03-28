الحوثيون: 20 غارة أمريكية استهدفت صنعاء وثلاث محافظات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة الحوثي عن 20 غارة أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء وثلاث محافظات مساء الخميس وفجر الجمعة.

وذكرت الجماعة عبر وسائل الإعلام التابعة لها أنه "تم استهداف العاصمة صنعاء بـ3 غارات بينها غارة على منطقة القيادة وسط المدينة".

وأضافت أن "غارة العدوان الأمريكي على منطقة القيادة أدت إلى أضرار في المنازل والمحلات التجارية وسط العاصمة".

وأفادت بأنه "تم استهداف مديرية سنحان جنوب شرق العاصمة صنعاء بأربع غارات أمريكية".

وأضافت أن "الطيران الأمريكي استهدف بـ5 غارات منطقة العصايد بمديرية كتاف وبغارتين مديرية آل سالم في محافظة صعدة".

وأشارت إلى أنه" تم كذلك استهداف مديرية اللحية بمحافظة الحديدة بثلاث غارات، إضافة إلى ثلاث غارات أخرى على مديرية الحميدات بمحافظة الجوف".

ولم تتطرق الجماعة إلى تفاصيل أخرى، بينما لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الأربعاء استهداف صنعاء بأكثر من 15 غارة أمريكية، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.