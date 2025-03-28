لبنان: ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرتبنيت الجنوبية إلى 3 شهداء و18 مصابا

ارتفعت حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرتبنيت الجنوبية، ظهر اليوم الجمعة، إلى 3 شهداء وإصابة 18 شخصا بجروح.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرتبنيت "أدت في حصيلة جديدة إلى سقوط ثلاثة شهداء من بينهم سيدة، وإصابة 18 شخصا بجروح من بينهم 6 أطفال و8 نساء.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي، نفذ ظهر اليوم غارة جوية استهدفت فيلا شرف الدين قرب مبنى بلدية بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان ودمرها، كما أغار مجدداً على بركة الجبور في كفرحونة بمنطقة جزين في جنوب لبنان، وشن غارة جديدة على جبل صافي في منطقة جزين، كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى صور وبنت جبيل في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفذ طيران الاحتلال غارة بصاروخين بعد ظهر اليوم الجمعة على مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ودمره تدميراً كاملاً، بعد ثلاث غارات تحذيرية على المنطقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.

وهدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، المتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصّة في حي الحدث في الضاحية.

وتم سماع إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت لتحذير السكان بعد التهديد الإسرائيلي الأخير.

وهذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش الإسرائيلي تهديدات للضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.

وشهدت منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت عملية إخلاء ونزوح كثيف بعد الإنذار الإسرائيلي.

وقررت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية، ريما كرامي، دعوة مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في هذه المناطق، ومجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في منطقة الحدث، إلى تعطيلها اليوم وإخلائها من المتعلمين والمعلمين والإداريين ، وتوخي الحذر في نقل الأولاد حفاظاً على سلامة الجميع، نظراً للتهديدات الاسرائيلية المعادية لمنطقة الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث.

وكان طيران الاحتلال الاسرائيلي، شن سلسلة غارات على أطراف بلدة كفرحونة بمنطقة جزين، ومرتفعات الريحان - الجبور، وبلدتي عرمتى وسجد في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة عدة مناطق في جنوب لبنان. وتم إغلاق عدة مدارس رسمية وخاصة في منطقة صور في جنوب لبنان بعد التهديد الإسرائيلي بالرد العسكري على لبنان، بعد إعلان إسرائيل عن إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

ونفى مصدر مسؤول في حزب الله أي علاقة للحزب بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان اليوم الجمعة باتجاه إسرائيل، مؤكداً التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.