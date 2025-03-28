حزب الله ينفي علاقته بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

نفى مصدر مسؤول في حزب الله اللبناني أي علاقة للحزب بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، اليوم الجمعة، باتجاه إسرائيل، مؤكّداً التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت العلاقات الإعلامية بحزب الله في بيان اليوم الجمعة إن مصدراً مسؤولاً في الحزب أكد "التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار. نافياً أي علاقة لحزب الله بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان اليوم باتجاه شمال فلسطين المحتلة".

وأضاف المصدر أن "هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة اعتراض قذيفتين، تم إطلاقهما على شمال إسرائيل من لبنان، ورد بقصف عدة مناطق في جنوب لبنان. وهذا القصف هو الثاني خلال اسبوع.

ويوم السبت الماضي ، تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، ونفي حزب الله علاقته به أيضا.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.





