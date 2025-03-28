أبو ريدة: بطولات الأهلي والزمالك بالحكام المصريين

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن ثقته في الحكام المصريين كبيرة، مُشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع دوريات العالم.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات رسمية: "تقييمي لمستوى الحكام المصريين؟ اتحاد الكرة تأسس منذ أكثر من 100 عام، وحكامنا متواجدون طوال تلك الفترة".

وأضاف: "لا ننسى أن البطولات المحلية التي توج بها الأهلي والزمالك جاء معظمها عبر الصافرة الوطنية التي ظهرت بشكل متميز في المواسم الماضية".

وتابع: "نعترف أيضًا بوجود بعض الأخطاء كما يحدث في جميع دول العالم وفي الدوريات الأوروبية الكبرى كالإنجليزي والألماني والفرنسي.. ولابد أن نُدرك أن الحكم بشر وأنه يتخذ قراره في جزء من الثانية وهو ما يعرضه للخطأ أحيانًا".

وأكمل: "عمومًا نحاول تطوير منظومة التحكيم المصرية وتقنية الفيديو بشكل خاص وقد تحدثنا من الشركة المسؤولة عن هذه الجزئية مؤخرًا".

وأتم هاني أبو ريدة تصريحاته قائلًا: "أكرر بأن ثقتنا في حكامنا كبيرة جدًا ونعمل بكل طاقتنا من أجل تلافيها مستقبلًا عن طريق تطوير منظومة التحكيم المصري عبر مشروع أكاديمية الحكام الذي سيظهر قريبًا".