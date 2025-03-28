أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "الانعزاليون في مصر" للناقد الكبير رجاء النقاش (1934-2008)، وذلك ضمن سلسلة "ذاكرة الكتابة".

يتناول الكتاب مفهوم الانعزالية الفكرية في مصر، محللا دوافعها وتجلياتها التاريخية والاجتماعية. كما يعرض "النقاش" لمعارك فكرية كبرى شهدتها السبعينيات حول هوية مصر وعلاقتها بمحيطها العربي.

جاء بغلاف الكتاب: شهدت مرحلة السبعينيات من القرن الماضي معركة فكرية دارت حول هوية مصر، وعلاقتها بمحيطها العربي، ومكانها على خريطة القومية العربية، ولقد أغرت هذه القضية المهمة ودائمة الاشتعال منذ بدايات القرن أقلاما كثيرة أسهمت فيها وصالت في مضمارها وجالت.

ويضم الكتاب بين دفتيه مجموعة من المقالات/ الدراسات التي أسهم بها الكاتب الكبير رجاء النقاش في هذه القضية، من خلال رده على مفكرين كبار مثل لويس عوض وتوفيق الحكيم وحسين فوزي وآخرين، رغبة في الإجابة على التساؤلات الكبرى التي تثار بين الفينة والأخرى حول هوية مصر وانتمائها وتوجهها الفكري والثقافي.

كما يقدم نموذجا للمستوى الفكري الذي كانت تدار به المعارك الفكرية والثقافية في مصر، وكيف كانت جميع الأطراف تختلف بشدة فيما بينها حول الأفكار والرؤى، لكنهم يمارسون هذا الاختلاف برقي ومحبة، سعيا لبلوغ غاية أسمى من مجرد الظفر أو إحراز سبق هنا أو هناك، وتلك الغاية هي تحديد ملامح مصر وسبر أغوار هويتها ودراسة ملامحها المختلفة، كيما تتضح معالم الطريق أمام الأجيال الناشئة التي تتحسس الخطى على طريق الحياة.

الكتاب صدر بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ضمن سلسلة "ذاكرة الكتابة" إحدى سلاسل إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان.

تصدر السلسلة برئاسة تحرير الدكتور أحمد زكريا الشلق، وإدارة تحرير عماد مطاوع، وتصميم الغلاف محمد أحمد مرسي، وتعنى بإحياء أبرز الأعمال الفكرية والنقدية التي أسهمت في تشكيل الوعي الثقافي المصري على مدار القرن العشرين.