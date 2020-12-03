كوريا الجنوبية تسجل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين حالات الإصابة الجديدة 754 حالة عدوى محلية لترتفع حالات الإصابة إلى 120 ألفا و673 حالة.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ السبت الماضي، عندما تم تسجيل 785 حالة إصابة.

وسجل المركز حالة وفاة واحدة بالفيروس، لترتفع حالات الوفاة بالفيروس إلى 1821 حالة.

وقد حصل حتى الآن مليونان و596 ألفا و769 مواطنا أي ما يعادل 5% من تعداد السكان على الجرعة الأولى من لقاح فيرسو كورونا، بارتفاع بواقع 175 ألفا و794 مقارنة بأمس الثلاثاء. وحصل 148 ألفا و282 مواطنا أي ما يعادل 3ر0% من تعداد السكان على الجرعتين، بارتفاع بواقع 21 ألفا و776 مواطنا مقارنة بأمس.