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مجلس الوزراء السعودي يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 3:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 3:58 ص

 بحث مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مشدداً على مضامين كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المنعقدة ‏تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك ‏المسألة الفلسطينية"، وما عبرت عنه من القلق العميق لدول المنطقة من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها ‏النووي.
واستعرض المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - دور إيران الهدام من خلال دعمها الميليشيات الحوثية الإرهابية وهجماتها على المنشآت النفطية والمدنيين والبنية التحتية، وكذلك دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف ‏بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب ‏الفلسطيني حقوقه المشروعة.‏

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