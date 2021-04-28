تقييم النقاد لدراما النصف الأول من رمضان: «جيد»

لقب أفضل عمل يتجه إلى «الاختيار» و«نجيب زاهى زركش» و«لعبة نيوتن» بإجماع الآراء

وتوقعات بصعود أسهم «هجمة مرتدة» و«الطاووس» و«القاهرة كابول» فى النصف الثانى من الشهر

أداء لافت للفخرانى ومنى زكى وطارق لطفى وحنان مطاوع وسيد رجب.. ودور «طريف» يمنح إشادة لمحمد محمود

يشهد موسم دراما رمضان هذا العام حالة من التنوع، وجاءت الأعمال التى عرضتها الشاشة الصغيرة، بين الأكشن والإثارة، والبوليسى، والخيال العلمى، والاجتماعى، والرومانسى، والاعمال الوطنية، ورغم انقضاء النصف الاول من الشهر الكريم ظل الخلاف قائما حول مسلسلات رمضان، وتباينت الآراء حول الأفضل والأسوأ..

وفى السطور التالية تستعرض «الشروق» آراء عدد من النقاد فى المسلسلات الرمضانية، واهم ما طرحته من موضوعات وقضايا، واساليب العرض التى لجأ اليها صناع تلك الاعمال..

قالت الناقدة ماجدة خيرالله: من أكثر الأعمال التى لفتت نظرى هذا العام هو مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة الفنانة منى زكى، أعجبنى فكرته الرئيسية، بجانب العناصر الأساسية مثل الإخراج، وطاقم العمل، وحتى أماكن ومواقع التصوير لا أعتقد أن هناك عملا صورت نصف أحداثه فى أمريكا، خاصة أن المسلسل لا يهتم بالمعالم الأمريكية مثل البيت الأبيض وغيره، بل يركز أكثر على المضمون والرسالة التى تصل للمشاهدين، ويتعمق فى الأحداث، واداء تمثيلى جميل لكل من منى زكى، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وما يعجبنى أيضا أن الأحداث مشوقة، ولا يوجد بها مط أو تطويل بلا داع.

واضافت: من الأعمال الأخرى التى لفتت انتباهى مسلسل «نجيب زاهى زركش»، لأنه عمل مختلف تماما وبه الكثير من الدراما الجيدة، وهذا برغم أنه قليل الصخب، ولا أتفق مع الذين يقولون عليه ممل أو أن الأحداث قليلة، والعلاقة بين الفنان يحيى الفخرانى، والفنان محمد محمود ظريفة للغاية، خاصة وأنهما يظهران معا فى المشاهد.

فيما اشارت لمسلسل «خلى بالك من زيزى» بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان محمد ممدوح كأحد الاعمال االتى اعجبتها، وكذلك مسلسل «الطاووس» خاصة وأنه يتكلم عن قضية مهمة جدا ولها تأثير كبير على المجتمع، وأداء الفنانة سهر الصايغ، والفنان جمال سليمان مؤثران، وهو من الاعمال التى تزيد متابعيها مع الوقت.

ويرى الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد المسرحى بأكاديمية الفنون ان مستوى الاعمال المعروضة هذا العام بوجه عام جيد، وقال: أتابع الكثير من الأعمال الدرامية هذا العام، وأركز مع الأحداث والتفاصيل، وأنتظر نهاية الأعمال والحلقات الأخيرة حتى أستطيع تقديم رأى خالص، خاصة أننا قد نرى عملا يسير بشكل جيد، وينقلب فى آخر حلقة أو حلقتين ويصبح سيئا، وقد نرى العكس تماما بلا أى شك أكيد، وتعلمت هذا من أستاذنا الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث كان يكتب مشهدا مثلا فى الحلقة الأولى، ولا نرى له أهمية إلا فى الحلقات الأخيرة.

واشار سليم إلى الاعمال التى جذبته للمتابعة وسط هذا الزحام، وذكر منهم مسلسلات «الاختيار 2»، و«نجيب زاهى زركش»، و«نسل الأغراب»، وبعض المسلسلات خارج مصر فى الكويت وسوريا تحديدا».

وقال الكاتب والسيناريست عاطف بشاى: فى رأى أفضل ممثل هذا العام هو الفنان يحيى الفخرانى بمسلسل «نجيب زاهى زركش» لأنه قدم دورا من أحسن أدواره فى تاريخه الفنى الطويل، وبالطبع أفضل مسلسل بالنسبة لى هو نفس العمل، خاصة وأنه ذو طبع فلسفى كبير، وهذا يحدث بشكل نادر جدا فى الدراما المصرية، لأنه تجاوز أبعاد كثيرة يهتم بها الناس، ويركز على بعد فلسفى عميق جدا.

وأيضا لفت نظرى جدا أداء محمد محمود فى دور «طريف»، خاصة أنه كان يؤدى أدوارا ثانوية، وأرى أن مخرج العمل لديه شجاعة كبيرة لترشيح محمد محمود لهذا الدور، وقد أجاده بالفعل ونجح به.

ومن الممثلين الذين أركز معهم، الفنان طارق لطفى ودوره فى مسلسل «القاهرة كابول»، وشخصية حنان مطاوع أيضا بنفس العمل، مشير إلى انه مسلسل يحتاج مشاهدة متأنية فى النصف الثانى من الشهر.

أما بالنسبة للمخرجين، فالطبع هما شادى الفخرانى لتقديمه مسلسل «نجيب زاهى زركش»، وحسام على لتقديمه «القاهرة كابول».

ومن الأعمال التى أنوى متابعتها هى مسلسل «موسى»، بطولة الفنان محمد رمضان، خاصة وأن الآراء التى قيلت عنه جيدة، بالأخص عن مخرج العمل محمد سلامة.

وفى النهاية رأيى أننا هذه الأيام نعانى من أزمة نقد حقيقية لبعض الأعمال التى بها أخطاء، سواء على مستوى الإخراج، أو التمثيل، أو الخروج عامة بأى شكل غير مرضٍ، وأتمنى أن تنتهى هذه الأزمة من أجل التوجيه والإرشاد الصحيح.

وقال الناقد محمود عبدالشكور: بشكل عام المستوى هذا العام مقبول، ولا نستطيع الحكم بشكل نهائى لأن الأعمال لم ينتهى عرضها حتى الآن، ولكن هناك مسلسلات لفتت الانتباه مثل «الاختيار2»، و«هجمة مرتدة»، و«لعبة نيوتن»، و«القاهرة كابول»، و«نجيب زاهى زركش»، و«خلى بالك من زيزى»، و«بين السما والأرض» الذى به اجتهاد كبير من صناعه ليخرج بشكل جيد الحقيقة، وأعمال كثيرة أخرى تحترم عقلية المشاهدين.

بالنسبة للممثلين لفت نظرى الحقيقة بلا أى شك، الفنان يحيى الفخرانى، وطارق لطفى، ومنى زكى، وأمينة خليل، وحنان مطاوع، ومحمد محمود، بجانب مجموعة ثانية كبيرة ومهمة غيرهم.

وعادة أكثر عملين أنا منجذب لهما، «لعبة نيوتن»، و«الاختيار2» لأنه لا يوجد به ترهل، ولا رسائل مباشرة، ومبنى على أحداث واقعية باحترافية شديدة، نهاية ببطلين العمل الفنانان كريم عبدالعزيز، وأحمد مكى الذى خرج عن عباءته الشهيرة باللون الكوميدى وقدم شخصية مختلفة عنه، ونجح فيها حقيقة بدون مجاملة، أو مبالغة، وأيضا الكلام ينطبق على كريم عبدالعزيز الذى يمثل باحترافية.

ومن الممثلين الذين لفتوا نظرى الفنان شريف الدسوقى الذى برغم مساحة دوره فى مسلسل «نجيب زاهى زركش» لكنه أثبت أنه ممثل مهم ويستحق أشياء كثيرة أخرى. والفنانين الراحلين، هادى الجيار فى مسلسل «الاختيار 2»، وأحلام الجريتلى فى مسلسل «القاهرة كابول»، رحمة الله عليهما، قدما الدورين بشكل احترافى، كأنهما يودعان الجماهير فى أخر أعمالهما الفنية.

وعادة كى لا نقدم أحكاما مسبقة يتوقف التقييم النهائى للموسم الرمضانى هذا العام، والأعمال الدرامية المختلفة، والممثلين باختلاف أعمارهم وأدوارهم والمسلسلات التى يشاركون فيها، بعد نهاية الشهر الكريم، وعرض الحلقات النهائية من كل عمل، حيث سيكون التقييم مختلف طبعا.

ونهاية قالت الناقدة صفاء الليثى: أنا تابعت مسلسل «القاهرة كابول»، وتعجبنى الكتابة برغم المباشرة التى يشتكى منها البعض، ولكن فى الحقيقة رسم الشخصيات وتنوعها لفت نظرى وجذب انتباهى بشكل كبير جدا، والفنانة حنان مطاوع، والفنان نبيل الحلفاوى أداؤهما فوق الرائع، وبدون مبالغة حنان مطاوع بالنسبة لى هى أفضل ممثلة بدراما رمضان هذا العام، وأعتبرها من الأبطال الأساسين للعمل.

وأضافت: أتابع أيضا مسلسلى «الاختيار 2»،و «هجمة مرتدة» الذى تتصاعد احداثه مع الوقت.

وعلقت على مسلسل الاختيار قائلة: يجمع المسلسل الثنائى كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، وتعجبنى أيضا العلاقة التى تجمع «مكى» بالفنانة أسماء أبو اليزيد خلال أحداث العمل، والحلقات بشكل عام، فهى علاقة لطيفة للغاية، وبها حالة إنسانية جميلة، وأنا أحب ومعجبة بأسماء أبو اليزيد، وبرغم أن دورها صغير إلا أنها بارزة فى الشخصية بشكل جيد.

ووتابعت: من الأعمال التى أتابعها أيضا، مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، وهذه تعد المرة الأولى التى أتابع فيها عمل له بدون مجاملة، وصراحة المسلسل عجبنى جدا وللغاية أيضا، والإخراج، والتصوير، والأزياء، وجميع العناصر الفنية المهمة فى منتهى الجمال، ومحمد رمضان مقبول بالنسبة لى، والسبب الرئيسى لنجاح العمل ليس شخص أو فرد واحد بالطبع، بل جميع صناعه، وطاقم العمل، والممثلين الهائلين، بداية من الكبار والأكثر خبرة، وصولا للشباب الصغار الغير معروفين.

فمثلا الفنان صبرى فواز يقدم هذا العام العديد من الأعمال وأتابعهم، ولكن بالنسبة لى شخصيته فى مسلسل «موسى» أفضلهم الحقيقة، لأنه مميز ومختلف، وواضح، ومن جمال كتابة سيناريو العمل، أنه غير الصورة التقليدية عن أبناء البشوات، بمعنى أن صبرى فواز غنى ويمتلك ثروات كبيرة، ولكن فى نفس الوقت غير شرير، والكل يحبه، لأنه إنسان جيد، ويدافع عن الطليان، وفى نفس الوقت يصنع العطور، شخصية مركبة ومليئة بالتفاصيل الدقيقة. وأيضا أعجبنى المسلسل لأنه يوظف التراث الشعبى بشكل وطريقة جديدة، وذلك يعجبنى جدا.

ومن وجهة نظرها ترى أن أفضل كاتبين بالنسبة لها، هما ناصر عبدالرحمن مؤلف مسلسل «موسى»، وعبدالرحيم كمال مؤلف مسلسلى «القاهرة كابول»، و«نجيب زاهى زركش».

وقالت: عادة لا أفضل التركيز على السلبيات فى الأعمال الأخرى، وأرى دائما أنه مهما كان العمل سيئا قد نرى فيه شيئا يستحق المتابعة خلال الشهر الكريم، فهناك مقولة شهيرة تقول إنه حتى أسوأ الأعمال نجد فيها عنصرا جيدا ومهما.