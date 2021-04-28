2400 قائمة تتنافس في الانتخابات التشريعية المبكرة بالجزائر

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر اليوم الأربعاء، أن عدد قوائم الترشح للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل، بعد غلق باب الترشح منتصف الليلة الماضية، بلغ 2400 قائمة منها 1180 قائمة حزبية و1220 قائمة مستقلة.

وأوضحت السلطة ـ في بيان لها اليوم ـ أنه بالنسبة للقوائم الخاصة بالجالية الجزائرية بالخارج فقد بلغت 65 قائمة من بينها 61 تابعة للأحزاب و4 تابعة للمستقلين التي تم قبول منها حتى الآن قائمتين بعد الفصل فيها بصفة نهائية.

وأوضحت السلطة أن عدد المرشحين الذين سيتنافسون على مقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) في عهدته التاسعة هو 24 ألفا و214 مرشحا.

وأشار البيان إلى أن لديها مهلة 12 يوما لدراسة الملفات والفصل فيها نهائيا قبل بداية الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في 17 مايو القادم.

ومن المقرر أن تفصل السلطة المستقلة للانتخابات، ممثلة في منسقيها عبر 58 ولاية وبالخارج، في ملفات الترشح في مدة أقصاها 9 مايو المقبل.

يذكر أن العدد الإجمالي للناخبين الجزائريين بلغ بعد مراجعة القوائم الانتخابية 24 مليونا و490 ألفا و490 ألفا و457 ناخبا.