حقوق الإنسان الليبية تطالب الحكومة بتيسير مهام مفوضية الانتخابات

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بأهمية العمل على تقديم كامل الدعم المالي واللوجستي والفني للمفوضية والتعاون الكامل معها وتذليل كافة الصعاب أمام أداء مهام عملها.

وأعلنت اللجنة - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - عن دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومجلسها ولدورها في استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات، وذلك خلال لقاء رئيسها أحمد حمزة، اليوم برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لوضع تصور لخطة عمل مشتركة تعنى بجانبي التوعية والتثقيف والمراقبة على الانتخابات.

ودعت اللجنة، مجلس النواب الليبي للإبقاء على مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، وذلك لضمان سير الإجراءات والجهود التحضيرية دونما تأخير، مشددة على أهمية تحييد المفوضية ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية فيما بين الأطراف السياسية.

وأكد حمزة والسايح أهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، عبر وضع برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب المنظمات الحقوقية في مجال التوعية، والتثقيف على العملية الانتخابية لضمان أكثر مشاركة ممكنة للمواطنين.