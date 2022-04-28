اشتية يبحث مع القنصل البريطاني تحضيرات اجتماع المانحين في بروكسل

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، القنصل البريطاني العام ديان كورنر، وبحث معها آخر التطورات السياسية والمالية، وتحضيرات اجتماع المانحين المقبل في بروكسل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الخميس، بحث اشتية مع كورنر أجندة اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر المقبل في بروكسل، وسبل إنجاحه لتجاوز التحديات السياسية والمالية التي تواجه الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى ضرورة تنفيذ إسرائيل مخرجات اجتماع المانحين السابق قبل الذهاب إلى بروكسل، وأهمية وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل للإفراج عن أموال فلسطين المحتجزة لديها، ووقف كل الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأزمة المالية الحالية.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، تأكيده على ضرورة أن يخرج اجتماع المانحين بنتائج، لخلق أفق سياسي وإعادة احياء العملية السياسية.