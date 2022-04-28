نورهان: ياسمين صبري أداؤها مقنع لكن ليس لديها من الخبرة ما يؤهلها لتقديم بطولات

أجابت الفنانة نورهان، عن سؤال حول من هي الممثلة الأفضل بين ياسمين صبري ودينا الشربيني، قائلة إنه لا يمكن وضع معايير ثابتة للفن والجمال، فهي مسألة نسبية بحتة.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «خط أحمر»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أنها تحب الفنانتين، بالإضافة إلى أن أداءهما مقنع بالنسبة إليها، معقبة: «ياسمين صبري شاطرة جدا وأنا بحبها، ومثلت كويس جدا في حاجات كتير حلوة».

وذكرت أن الفنانة ياسمين صبري ممثلة جيدة، لكنها تحملت مسؤولية بطولات وهي ليس لديها من الخبرة ما يكفي ليؤهلها لذلك، معقبة: «هي مسكينة لأنها اترمت في البطولة».

ولفتت إلى أن الفنانة دينا الشربيني أكثر خبرة بعض الشيء من ياسمين صبري، التي ألقيت في البطولة مثلما حدث مع الراحل هيثم أحمد زكي، قائلة: «هيثم ممثل شاطر جدا ورائع وموهوب لكن في بداياته رموه كده عشان يحطوه مكان أحمد زكي ويعيد للأذهان صورة والده وهو كان لسة لم ينضج فنيا بعد».

وذكرت أن ياسمين صبري لديها نفس الملكة التي كان يتمتع بها الراحل هيثم أحمد زكي، مؤكدة أن الفنانة ممثلة جيدة للغاية.