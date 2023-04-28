آثار الإسكندرية: قلعة قايتباي تستقبل 8 أفواج ضمن رحلات اليوم الواحد

قال محمد متولي مدير عام منطقة آثار الاسكندرية، إن قلعة قايتباي الأثرية بحي الجمرك اليوم الجمعة استقبلت 8 أفواج ضمن رحلات من محافظات البحيرة والشرقية وبني سويف ومطروح والغربية.

وأضاف متولي، في تصريحات لـ"الشروق"، الجمعة، أن فريق العمل من اخصائي الترميم الدقيق يواصلون أعمال الصيانة للقلعة قايتباي متضمنة السور الداخلي والسور الخارجي والسراديب الساحلية والبرج الرئيسي ووجهات القلعة الخارجية.

وأشار متولي، أنه تم إزالة لبعض الكتابات التي تم رصدها علي الجدران كما تم بتزويد القلعة بعدد كبير من كراسي الحدائق لإستراحة الزائرين.

كما أوضح أن الوزارة رتبت لوحات إرشادية ومعلوماتية بالقلعة، وذلك في إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين واللوحات التي جرى تركيبها بالموقع بلغ عددها اكثر من لوحة إرشادية ومعلوماتية تتضمن تعريف مسار الزيارة ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع قلعة قايتباي الأثري.