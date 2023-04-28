أم تذبح طفلها وتطهو جثته وتأكلها في الشرقية

شهدت قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية واقعة غريبة؛ بعدما أقدمت أم على قتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهت جثته وأكلت أجزاء منها، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم المتهمة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بضبط ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة؛ متهمة بقتل طفلها في منزلها بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس.

تبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وأنها قد قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهت جزء منه وأكلته داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، فيما تم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيق.