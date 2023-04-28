• تخصيص 202 مليار جنيه للتأمين الاجتماعى في موازنة العام المقبل

• الذهب يتراجع عن قمته التاريخية.. والجرام يخسر 100 جنيه

• 7 مليارات جنيه لتنفيذ 307 مشروعات تنموية في الإسماعيلية بخطة 22/2023

• توريد 285 ألف طن قمح محلي على مستوى الجمهورية

• البنك الأهلي ينفذ أكثر من ١٢ مليون عملية سحب من خلال ماكينات الصارف الآلي

• وزير النقل يعلن وصول 30 عربة مكيفة جديدة قادمة من المجر

• النفط يتجه نحو سادس خسارة شهرية وسط تدهور توقعات الطلب

• ركود الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام الجاري