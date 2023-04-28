تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 28 أبريل 2023، والتي جاء في مقدمتها:• تخصيص 202 مليار جنيه للتأمين الاجتماعى في موازنة العام المقبل
أكد محمد معيط وزير المالية، الاستمرار فى تحويل المبالغ المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وقد تم تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل بمعدل نمو سنوي ٦٪، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ ١٩٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، ذاكرا أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ١,٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• الذهب يتراجع عن قمته التاريخية.. والجرام يخسر 100 جنيه
تراجعت أسعار الذهب بأسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 100 جنيه، ليهبط سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 2700 جنيه، مقابل 2800 جنيه، أمس، وانخفض سعر جرام عيار 24 ليصل إلى 3086 جنيها، وهبط سعر جرام عيار 18 مسجلا 2300 جنيه، وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه ليصل إلى 21600 جنيه، والتي شهدت قمة تاريخية لأسعار المعدن الأصفر، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• 7 مليارات جنيه لتنفيذ 307 مشروعات تنموية في الإسماعيلية بخطة 22/2023
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 22/2023 تبلغ 7 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 29,6% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مضيفة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 307 مشروعات.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• توريد 285 ألف طن قمح محلي على مستوى الجمهورية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين ليبلغ 285 ألف طن قمح من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم الحصاد والتوريد في منتصف ابريل الجاري وحتى اليوم الجمعة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• البنك الأهلي ينفذ أكثر من ١٢ مليون عملية سحب من خلال ماكينات الصارف الآلي
قام البنك الأهلي المصري بتنفيذ أكثر من ١٢ مليون عملية سحب لعملائه بحوالى ٢٩ مليار جنيه من خلال ماكينات الصارف الآلي على مدار أسبوعين اعتبارا من ١٣ أبريل 2023.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• وزير النقل يعلن وصول 30 عربة مكيفة جديدة قادمة من المجر
أعلن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 30 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر؛ ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري إلى 755 عربة، منها 499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 256 عربة درجة ثالثة مكيفة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• النفط يتجه نحو سادس خسارة شهرية وسط تدهور توقعات الطلب
تتجه أسعار النفط إلى تسجيل الانخفاض الشهري السادس على التوالي، وهي أطول فترة خسائر منذ أكثر من ثماني سنوات، إذ أثرت مخاوف التباطؤ في الولايات المتحدة وآسيا على توقعات الطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.20%، لتصل إلى 78.53 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 74.99 دولار للبرميل.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا• ركود الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام الجاري
شهد الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ركودا في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع السابق عليه، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في تقديرات أولية، وفي الربع الأخير من عام 2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر0% مقارنة بالربع السابق.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا