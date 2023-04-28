 رونالدو يقود هجوم النصر لمواجهة الرائد في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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رونالدو يقود هجوم النصر لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 8:39 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 8:39 م

أعلن دينكو إيليتشيتش المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الرائد مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق النصر نظيره الرائد على ملعب جامعة الملك سعود، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النصر في مواجهة اليوم كما يلي:

نواف العقيدي في حراسة المرمى

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، ألفارو

خط الوسط: جيسلان كونان، علي الحسن، عبدالله الخيبري، جوستافو

الهجوم: عبدالرحمن غريب، رونالدو، أيمن يحيى.


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