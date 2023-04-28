ريال مدريد يحدد طبيعة إصابة مودريتش

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حدد ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، طبيعة إصابة لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، التي تعرض لها في مباراة جيرونا الأخيرة بالدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي:" بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا لوكا مودريتش مع مسؤولي الخدمات الطبية مع النادي، تم تشخيص إصابته في الجانب الخلفي من فخذه اليسرى. سيتم تقييم تطور حالته".

وطلب مودريتش استبداله في المباراة الماضية ضد جيرونا بالدقيقة الـ63.

وتعرض ريال مدريد لخسارة قاسية في تلك المباراة على أرض جيرونا بنتيجة 2-4 بعد سوبر هاتريك الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس.

ويتواجد ريال مدريد في وصافة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة خلف برشلونة المتصدر ولديه 76 نقطة.