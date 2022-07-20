رواج سياحي بمنتجعات جنوب سيناء تزامنًا مع بداية الموسم الصيفي

- محافظ جنوب سيناء: نسبة الاشغالات السياحية في ارتفاع مستمر

- مطار شرم الشيخ يستقبل 83 ألف سائح من مختلف جنسيات العالم على متن 426 رحلة جوية

تشهد المنتجعات السياحية بجنوب سيناء رواجًا سياحيًا كبيرًا خلال الموسم الصيفي الجاري، وشهدت بعض الفنادق ارتفاعًا في نسبة الإشغالات السياحية، والبعض الأخر كان كامل العدد خاصة بمدينة شرم الشيخ خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وتحرص إدارة المنتجعات السياحية على إعداد برامج ترفيهية متنوعة للسائحين كي تتناسب مع كافة الأذواق لجذب أكبر عدد إليها.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن القطاع السياحي يشهد طفرة غير مسبوقة في نسبة الإقبال السياحي خاصة بمدن شرم الشيخ، دهب ونويبع، لافتا إلى أن عيد الفطر المبارك انعش الحركة السياحية في جميع مدن المحافظة، مشيراً إلى أن المنتجعات السياحية استقبلت عددًا كبيرًا من السائحين خلال عيد الفطر، وشهدت بعض الفنادق ارتفاعًا في نسبة الإشغالات، كما أعلنت فنادق أخرى أنها كاملة العدد، ولا يوجد بها حجوزات.

وأكد المحافظ في تصريح لـ"الشروق"، أن بداية الموسم السياحي الصيفي هذا العام مبشرة للغاية خاصة أن الأسواق السياحية الكبرى عادت بقوة، وتراوح نسبة الإشغالات السياحية بين 70% حتى 93% في معظم القري السياحية، ومن المتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة مستمرة في شرم الشيخ متابعة الفنادق، للتأكد من مناسبة تصنيف الفندق للخدمة التي تقوم بتقديمها، مؤكدًا أن عدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية أجرت تطوير شامل خلال الفترة الماضية حتى تصل إلى مواصفات الفنادق العالمية.

ولفت إلى أن السياحة الإيطالية والتركية والألمانية تتصدر السياحة الوافدة إلى منتجعات جنوب سيناء، مؤكدًا أن نحو 27 جنسية تتردد على المنتجعات السياحية بمدن خليج العقبة، وهم :" ايطاليا، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، ستونيا، النرويج، لاتفيا، استونيا، رومانيا، لازانيا، بولندا، أرمانيا، لبنان، كازاخستان، الإمارات، الدينمارك، الأردن السعودية، أوزبكستان، مولدوفا، استونيا، جورجينا، أذربيجان، بيلاروسيا، سويسرا، ليتوانيا، المغرب".

وقال أحمد علي، مدير إحدى الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، إن معدل الاشغالات السياحية بدأ في الارتفاع قبل أعياد واحتفالات شم النسيم وإجازة عيد الفطر المبارك، وهي في تزايد مع بداية الموسم الصيفي، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاشغالات إلى 100% خلال الفترة المقبلة، نظرًا للإقبال الشديد على الحجوزات.

وأكد أن كافة المنتجعات السياحية بجنوب سيناء وخاصة منتجعات خليج العقبة، تحرص على إجراء تطويرات بشكل دائم لجذب أكبر عددًا من السائحين، سواء في الديكورات الخاصة بالمناسبات والأعياد المختلفة، أو اعداد برامج ترفيهية متنوعة.

وأشار إلى أن هذه الاجراءات لها صدى ومردود واسع في جذب السياحة، خاصة أنه تلبي كافة الأذواق.

على جانب أخر، أكد مصدر بمطار شرم الشيخ الدولي، أن المطار استقبل خلال أيام عيد الفطر المبارك، نحو 83 ألف سائح من مختلف جنسيات العالم على متن 426 رجلة جوية، بينهم 318 رحلة دولية، و 108 رحلة محلية "داخلية"، مشيرًا إلى أن معدل حركة الرحلات خلال هذه الفترة لا يقل عن معدلها خلال عيد الفطر وأعياد الربيع.