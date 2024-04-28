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هيئة الخدمات الصحية تستخدم طائرات جوجل المسيرة لنقل عينات الدم بين مستشفيات لندن

لندن - د ب أ
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 6:14 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 6:15 م

تعتزم هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية استخدام طائرات مسيرة مستقلة من "جوجل" لنقل عينات الدم بين مستشفيات لندن في محاولة لتسريع الاختبارات الطبية.

وذكرت اليوم الأحد صحيفة " تليجراف" البريطانية أن الاختيار وقع على شركة "وينج"، مشغلة الطائرات المسيرة والمملوكة لشركة ألفابيت، وهي الشركة الأم لجوجل، لتقديم عينات ذات أولوية عالية بين مستشفيات "جايز آند سانت توماس" في جنوب لندن.

ويمكن أن تبدأ التجربة في أقرب وقت هذا الصيف وستكون أول استخدام لطائرات وينج المسيرة في المملكة المتحدة ، مما يعني أنه من المرجح أن تتفوق الشركة على أمازون لإطلاق هذا العام.

ويمكن لطائرة الشركة ذات اللونين الأبيض والأصفر، التي يبلغ ارتفاعها وعرضها مترا تقريبا، السفر بسرعة تصل إلى 58 ميلا في الساعة ولمسافة تصل إلى ستة أميال.

وهي تعمل مع شركة الخدمات اللوجستية الطبية " آبيان "، التي تتألف من أطباء سابقين في هيئة الخدمات الصحية وموظفي جوجل.

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