السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع مستجدات مشروع محور الفشن الحر على النيل

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محور الفشن الحر على النيل، وذلك بحضور محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، المهندس محمد عشري مدير المشروع، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، ومسئولي الري والطرق والكباري وبعض التنفيذيين.

وناقش الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي وسير الأعمال بالمشروع، حيث تم عرض سريع وموجز عن مراحل التنفيذ، التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية مقارنة بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها بمكونات وقطاعات المحور الشرقي والغربي وعلى المجرى المائي.

وأكد السكرتير العام المساعد، توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار المتابعة لسير الأعمال، نظرا لأهمية المشروع باعتباره شرياناً للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتي النيل، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والآمان، من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور الفشن الحر على النيل يبلغ طوله 27 كيلومترا، وعرضه 22 مترا تقريباً، "2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر في كل اتجاه"،ويشمل 23 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وتشمل 5 كباري رئيسية، وهي "كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة - أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الصحراوي الغربي.