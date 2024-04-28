 الشرطة النمساوية تكتشف مزرعة كبيرة للقنب في شقة بالعاصمة فيينا - بوابة الشروق
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الشرطة النمساوية تكتشف مزرعة كبيرة للقنب في شقة بالعاصمة فيينا

فيينا - د ب أ
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 8:17 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 8:17 م

اكتشفت الشرطة النمساوية مزرعة كبيرة للقنب داخل شقة في العاصمة فيينا عند معاينة الشقة بسبب عدم دفع ساكنها للإيجار.

وأفادت الشرطة اليوم الأحد بأنه عندما قام مأمور التنفيذ القضائي (محضر) بفتح الشقة، عثر على مزرعة قنب تم تنفيذها بشكل احترافي، وهي عبارة عن مزرعة تضم أكثر من ألف نبتة ممتدة عبر مساحة الشقة بأكملها.

غير أن نباتات المزرعة جفت وبالتالي لم تعد صالحة للبيع أو الاستهلاك.

كما تم اكتشاف أن الجناة الذين لا يزالون مجهولين حتى الآن قاموا بتوصيل الكهرباء إلى الشقة من العداد بطريقة غير مشروعة لداخل الشقة لتشغيل المزرعة.

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