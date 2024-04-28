تحرير 78 محضرا في حملة للمرافق لضبط شوارع مدينة الأقصر

قال العقيد خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق في الأقصر، إن هناك حملة تم شنها بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر؛ لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

وأوضح الغول، أن الحملة استهدفت مناطق شرق السكة والمستشفى العام والكورنيش وشوارع الصنايع وأبو الجود.

وأضاف الغول، أن الحملة أسفرت عن تحرير 13 محضر إشغال، 6 محاضر باعة جائلين، 8 محاضر نظافة عامة، وضبط 3 ميكروفون تسبب إزعاج، و16 محضر مضبوطات متنوعة، و35 محضر إزالات إدارية.

وأكد تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين واستمرار المتابعة؛ لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.