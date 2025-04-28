محافظ بني سويف يناقش عددا من الطلبات الخاصة بإجراء تعديلات وإلغاء شوارع بمخططات تفصيلية في القرى

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من الموضوعات وطلبات المواطنين، بشأن الموافقة على إجراء تعديلات بمخططات تفصيلية للقرى، والتي كان قد سبق عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، حيث وافق المجلس على طلب مقدم من أحد المواطنين لإدارة التخطيط العمراني بخصوص إلغاء شارع بعرض 6 أمتار بنزلة شاويش، لعدم وجوده على الطبيعة ومكانه مباني قائمة بالفعل بمركز إهناسيا.

يأتي ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وفي حضور: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتيرالعام أمين المجلس، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ولمياءالعربي مقررة المجلس التنفيذي ومدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

ووافق المجلس على طلب مقدم من مواطن برفع مقترح مطحن من على قطعة أرض يملكها بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية بياض العرب، على أن يكون قطعة الأرض سكني، بجانب الموافقة على طلب مقدم من بعض المواطنين بشأن تغيير استخدام محطة وقود سيارات "بنزينة" إلى سكني بناحية معصرة نعسان التابعة لمجلس قروي قاي بمركز إهناسيا.