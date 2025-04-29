الأندية تخاطب اتحاد اليد لزيادة عدد فرق السيدات الموسم المقبل

أرسل عدد من الأندية خطابات رسمية تطالب خلالها الاتحاد المصري لكرة اليد، بزيادة عدد فرق السيدات في المستوى الأول، خلال الموسم الجديد، حيث يقتصر نظام المسابقة على مشاركة 8 فرق فقط في المستوى (أ).

وقدمت الأندية مقترحين من أجل تنفيذ الأمر في الموسم الجديد، وذلك من أجل استمرار تطوير كرة اليد النسائية، وتوسيع القاعدة التي تنافس ما يعزز قوة المنتخبات الوطنية على مستوى السيدات والناشئات.

جاء المقترح الأول بزيادة عدد فرق الدوري في المستوى (ب) إلى 12 فريقا، بينما يضم المستوى (ب) باقي فرق الدوري للتنافس على الصعود إلى المستوى (أ).

في المقابل قدمت بعض الأندية مقترحا ثانيا، بزيادة فرق الدوري في المستوى (أ) بحيث يلعب أصحاب المراكز من الأول إلى السادس على اللقب، بينما تلعب باقي الفرق على المراكز الترتيبية من السابع إلى الثاني عشر، بحيث يهبط آخر فريقين، ويصعد أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعة (ب) في الموسم التالي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد المقترح، وذلك خلال اجتماعاته المقبلة.

يذكر أنه تم زيادة عدد فرق دوري المحترفين للرجال في الموسم الجديد إلى 16 فريقا بدلا من 12 فريقا.