تدريب عملي لطلاب برنامج الهندسة المدنية بالجامعة الألمانية في مجال كيماويات البناء

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نظم برنامج الهندسة المدنية بكلية الهندسة وعلوم المواد بالجامعة الألمانية بالقاهرة دورة تدريبية لطلابها استمرت 5 أيام مزجت بين الجانب النظري والتطبيقي، بالتعاون مع شركة سيكا للكيماويات ومواد البناء، حيث قُسمت إلى 3 أيام نظرية داخل حرم الجامعة، ويومين للتطبيق العملي بمقر المصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

استهدفت الدورة التدريبية التي جاءت بتنظيم الدكتور أحمد ماهر الطير الأستاذ المساعد بالكلية تعزيز المهارات التطبيقية لطلاب برنامج الهندسة المدنية وتزويدهم بالمعرفة المتعمقة والخبرة في طرق استخدام كيماويات البناء وأهميتها المرتبطة بأنظمة العزل في تحسين أداء وحماية المنشئات الخرسانية واستخدامات منتجات كيماويات البناء والتشييد والتي يتم تقسيمها حسب نوع المنتج من مواد ترميم وتدعيم الخرسانة - مواد عزل الأسطح المختلفة - مواد عزل القواعد والأساسات - مواد ملئ الفواصل - مواد دهانات الأرضيات الخرسانية والجراجات.

يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة لتطبيق سياسات رفع مستوى أداء طلابها وخريجيها بدمج التعلم النظري مع التطبيق الفعلي في بيئة العمل الواقعية لاكتساب مهارات الحياة العملية مثل التواصل وحل المشكلات والعمل ضمن فريق وتعزيز المهارات الفنية والمعرفية للخريجين وجعلهم مؤهلين لدخول سوق العمل مباشرة، بما يتماشى مع التغيرات السريعة المتلاحقة.

افتتح فعاليات أعمال الدورة التدريبية الدكتور محمود الخفيف عميد برنامج هندسة المدنية بحضور الدكتور أيمن نصار نائب العميد لشئون الطلاب.