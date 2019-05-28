فهد السلمي: القمم الثلاث التي ستعقد بمكة فرصة هامة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي أن القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة (يومي الخميس والجمعة القادمين) فِي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمثل فرصةً هامةً لتوحيد الموقف العربي والإسلامي لحماية الأمن القومي للدول العربية والإسلامية.

وقال رئيس البرلمان العربي إن القمم الثلاث تمثل فرصةً هامةً للدول العربية والإسلامية لتوحيد كلمتها والتصدي للتحديات والأخطار المُحدقة بها والحفاظ على سيادتها وسلامة شعوبها وتجنيب المنطقة والعالم خطر الانزلاق للفوضى في ظل التطورات الأخيرة.

وأكد السلمي دعم البرلمان العربي لهذه القمم التاريخية والتي تنعقد فِي مرحلة حاسمة من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية وفِي ظل التحديات الجسيمة والأخطار المُحدِقة التي يشهدها العالم العربي والإسلامي، خاصةً بعد استهداف المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة عربية وإسلامية كبرى.

وأشار إلى وصول الاستهداف إلى إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية صواريخ باليستية على مكة المكرمة في تحدٍ صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام، وتعمدٍ لاستهداف منشآتٍ حيوية تمس استقرار الاقتصاد العالمي بالهجوم بطائرات مسيّرة على محطتي ضخ نفط بالمملكة، والاعتداء على أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد على أن هذه الأعمال العدوانية تُعد جرائم حرب ولها مردودات سلبية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وتثمينه عالياً للجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين لاستضافة القمم الثلاث، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست بالغريبة على مواقف قيادة المملكة العربية السعودية التي تحرص على حماية الأمن القومي العربي والإسلامي وترسيخ السلام والدفاع عن مصالح الدول العربية والإسلامية، ودعم كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف العربية والإسلامية.

وتعقد القمتان الخليجية والعربية بعد غد الخميس وتعقد القمة الإسلامية في يوم الجمعة، وذلك لبحث التطورات في منطقة الخليج والاعتداءات التي وقعت مؤخرا في ميناء الفجيرة الإماراتي على أربع سفن تجارية وكذلك الهجوم بطائرات بدون طيار على محطتي ضخ نفط بالسعودية.